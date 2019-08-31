الهام شاهين تحضر لفيلمين سينمائيين

2019/08/31 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين انشغالها بالوقت الحالي بالتحضير لعملين سينمائيين هما “حظر تجوال” و “أهل العيب”.وعن مشاركتها في الموسم الــــدرامــي الرمضاني المقبل، اشارت شاهين الى أنها لم تحدد موقفها من الموضوع، مؤكدة أنها لا تعرف بعد مصير مسلسلها “اضطراب عاطفي” خصوصاً أن تحضيرات العمل توقفت بنحو مفاجئ ولم يحصل ...

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