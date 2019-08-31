زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب ميانمار

2019/08/31 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب ميانمار.

وفقا للهيئة وقع مركز الزلزال على بعد 26 كم شمال غرب مدينة شمال بلدة شويبو ،الواقعة غربي مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار، وعلى عمق حوالي 10 كم.

ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار.

وفي وقت سابق وقع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادي قبالة ساحل الولايات المتحدة.

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