2019/08/31 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

نوهت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم السبت، للمستفيدين بأن تحديث البيانات يتم الكترونياً عبر موقع الوزارة ومجاناً، وهو متاح لمدة ٢٤ ساعة.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقته "الغد برس"، اننا "نهيب بجميع المستفيدين الى عدم تصديق اصحاب النفوس الضعيفة الذين يسعون لخداعهم من خلال صفحات تواصل اجتماعي تدعي التخويل بإنجاز معاملات وزارة العمل".

وحذرت الوزارة من" التعامل مع المعقبين أو من يحاول ابتزاز الفقراء"، مؤكدة أن "جميع خدماتها الالكترونية تقدم مجاناً من خلال موقعها الالكتروني".

ودعت الوزارة من لديه شكوى أو استفسار إلى "الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي بالرقم ١٠١٨".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحماية الاجتماعية تنوه: تحديث البيانات للمستفيدين يتم الكترونياً وتحذر من التعامل مع المعقبين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحماية الاجتماعية تنوه: تحديث البيانات للمستفيدين يتم الكترونياً وتحذر من التعامل مع المعقبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).