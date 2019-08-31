برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

2019/08/31 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط فريق برشلونة اليوم في فخ التعادل مع مضيفه أوساسونا بهدفين لكل منهما، في الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وبهذا التعادل ارتفع رصيد برشلونة إلى أربع نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف أوساسونا صاحب المركز الرابع، ويتصدر أتلتيك بيلباو الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية.

وبادر أوساسونا صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق روبيرتو توريس.

وفشلت جميع محاولات برشلونة في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوساسونا بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 51، أدرك برشلونة التعادل عن طريق أنسو فاتي ليدخل التاريخ من أوسع الأبواب، كونه أصغر لاعب في تاريخ الفريق الكتالوني تسجيلًا للأهداف.

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف فاتي (غيتي)

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد معها الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق البرازيلي أرثور هينريك ميلو.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لأوساسونا في الدقيقة 84 نفذها توريس في المرمى، مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

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