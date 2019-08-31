انسحاب الهيئة العامة من حزب التجمع المدني للاصلاح

2019/08/31 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة من حزب التجمع المدني للإصلاح، السبت، عن انسحابها من الحزب بسبب "فشله" في الاستجابة لطموحاتها.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بعد قراءة متأنية لمفردات الواقع السياسي فى البلد وبعد تقييم موضوعي لاداء حزب التجمع المدني للاصلاح (عمل)، وفشله في الاستجابة لطموحاتنا وفى توظيف قدراتنا الفكرية والسياسية ، والاجتماعية ، وتتويجاً لحوار معمق داخل هياكل الحزب وفروعه، والذي اخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل والمواقف فإننا نعلن انسحابنا التام من حزب التجمع المدني للإصلاح – عمل، مع احترامنا للتجربة المشتركة لمن جمعتنا بهم رفقة المشروع".

وأضافت "نعلن تمسكنا بمرجعيتنا الفكرية وتشبثنا بكل القيم والمبادئ والأهداف التي ناضلنا من أجلها في الماضي ولازلنا نمتلك الرؤية والنفس للدفاع عن تلك القيم النبيلة"، مشيرة إلى "انخراطها في حوار متعدد الابعاد والاتجاهات لداعم برنامج الإصلاحات الحقيقية التي ترنو عليها عيون العراقيين".وأكدت الهيئة، "نعلن انفتاحنا على مختلف القوى الوطنية واستعدادنا للتعاطي معها في حدود اهتماماتنا المرحلية التي تخدم المجتمع العراقي، ونتطلع للعب أدوار سياسية محلية ووطنية خلال الفترة المقبلة، لنسهم من خلالها في تنمية مجتمعاتنا ومدننا ونشارك في بناء وتطوير عراقنا الحبيب".

وأوضحت، "سنعمل على تنمية الوعي السياسي والوطني وتطوير وبناء قدرات الشباب العراقي من خلال البرامج والورش والمبادرات"، داعية جميع الشباب الفاعل إلى "المشاركة الفعالة في بلورة ملامح المستقبل السياسي المنظور".وأشارت الهيئة، إلى "الدفاع عن قضايا الشباب وتنمية قدراتهم من خلال برامج وقرارات طموحة وواقعية، وتعزيز موقعهم سياسيا وإقتصادياً وإجتماعياً، مرسخين ذلك لخدمة المواطن العراقي".ولفتت إلى "وضع استراتيجيات لتعزيز و تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بدعم مشاركتها في اتخاذ القرارات على جميع المستويات بصورة تامة وعلى قدم المساواة واعتبارها مهمة وطنية عاجلة".

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