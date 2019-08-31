2019/08/31 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدفين دون مقابل، أمانة بغداد يتغلب على اليرموك الكويتي ضمن معسكره المقام في مصر

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