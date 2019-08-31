“بالصور” أحدث ظهور لأمير قبائل الدليم “علي حاتم السليمان” في أربيل

2019/08/31 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان في أحدث ظهور له بمدينة أربيل شمالي العراق.وغاب ظهور ونشاط السليمان منذ دخول تنظيم داعش الى الانبار ولم يظهر أو يصرح لوسائل الاعلام منذ ذلك الحين.

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