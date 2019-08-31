نصر الله: نتنياهو تبنى عمليا العمل العدواني في العراق وسوريا ولبنان

2019/08/31 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنى عمليا العمل العدواني في العراق وسوريا ولبنان.

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