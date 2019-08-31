التيتي الحبيب - في دكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

2019/08/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب الأقنعة التي سقطت ولا زالت تتساقطفي 30 غشت من سنة 1970 تأسست منظمة إلى الأمام المنظمة الماركسية اللينينية المغربية بعد أن اقتنع مناضلون منهم من كان ينتمي إلى الحزب الشيوعي المغربي- التحرر والاشتراكية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو لم ينتموا إلى أي تنظيم من قبل بضرورة بناء حزب البروليتاريا المغربي لانجاز مهام الثورة المغربية كجواب على حقائق تأكدت وأصبحت غير قابلة للتغطية أو ا......

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