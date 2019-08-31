2019/08/31 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: المحامي محمد احمد الروسان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية لقد أصبحت دولتنا الاردنية دولة شكّاءة بفعل التيّار المتأمرك المتأسرل فيها، وصار وعينا وعي خداج مع التسليم أنّ خيانة الذات لوعيها، هو الاخطر على استمرار وديمومة الدولة، والخطر الماحق الساحق يتموضع في عولمة قوّة العمل الاردنية الشابة من خلال: العولمة العسكرية العدوانية، بعبارة أخرى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا صارت الدولة الأردنية دولة شكّاءة؟ النعيم نيوز.

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