مستشار سابق: إخلاء القصور الرئاسية من ساكنيها بداية لإصلاح الوضع في العراق

2019/08/31 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارطالب رؤوف الأنصاري المستشار السابق في هيئة السياحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتحويل القصور والمرافق الرئاسية التابعة الى رئيس النظام السابق وعائلته وحاشيته المنتشرة في العراق، الى مرافق ترفيهية ومنتجعات سياحية وفتحها ابوابها امام المواطنين.

وقال الأنصاري في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سبق وان تقدمنا بمذكرة عام 2004 الى مجلس الحكم بخصوص إستحداث وزارة للسياحة إسوةً ببقية الدول العربية والإسلامية، وتحويل القصور والمرافق الرئاسية التابعة الى رئيس النظام السابق الطاغية صدام وعائلته وحاشيته المنتشرة في المنطقة الخضراء وبعض المدن العراقية الى مرافق ترفيهية ومنتجعات سياحية والعمل على فتح تلك القصور والمرافق أمام جميع المواطنين".

ولفت المستشار الى، انه "قد كُنتَ من أول المهتمين في حينه بما ورد في المذكرة وجلست معي في مبنى مجلس الحكم لفترة لمناقشة ما جاء فيها".

وأمل الانصاري بأن يوجه عبد المهدي بأخلاء القصور والمرافق الرئاسية من ساكنيها فوراً وتسليمها الى هيئة السياحة في وزارة الثقافة لتهيئتها وإدارتها بعد إعادة النظر في كادر هيئة السياحة.



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