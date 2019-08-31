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شاهد بالفيديو.. مصاب بالسرطان يجد الانتحار حلاً لعدم توفر علاجه بالمستشفى وعدم استطاعته شراءه


شاهد بالفيديو.. مصاب بالسرطان يجد الانتحار حلاً لعدم توفر علاجه بالمستشفى وعدم استطاعته شراءه
2019/08/31 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: jbM6dsTxocE

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