العتبة العلوية تقيم مراسم رفع راية عاشوراء على مرقد الامام علي عليه السلام

2019/08/31 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة في النجف الاشرف، المراسم الرسمية لرفع راية الحزن والعزاء لشهر محرم الحرام ،ذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام ، على مرقد الامام علي عليه السلام.

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