برشلونة يعادل اوساسونا في الليغا بصعوبة

2019/08/31 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل لبرشلونة أنسو فاتي وآرثر ميلو في الدقيقتين (51 و64) على الترتيب، بينما سجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين (7 و81).وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة 4 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.انتهى.ص.هـ.ح.

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