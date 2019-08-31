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الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها


الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها
2019/08/31 | 21:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها

العالم الاسلامي ايران

الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها

السبت 31 أغسطس 2019 - 20:26

الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها

الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها 

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