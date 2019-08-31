الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها
العالم الاسلامي ايران
الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها
السبت 31 أغسطس 2019 - 20:26
الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها
الرئيس الإيراني حسن روحاني: طهران ستنفذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية إن لم تنفذ أوربا وعودها
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