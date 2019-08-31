مقتل واصابة تسعة اشخاص في حادث طعن في فرنسا

2019/08/31 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

افادت وسائل إعلام فرنسية، السبت، بمقتل واصابة تسعة

اشخاص في حادث طعن بمدينة ليون.

وقالت الوسائل بحسب “سكاي نيوز عربية”، إن

“شخصاً قتل وجرح 8 في حادث طعن بمدينة ليون الفرنسية”.

وأضافت أنه “تم القبض على أحد منفذي حادث الطعن في

ليون فيما لاذ الآخر بالفرار”.

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