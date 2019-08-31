نادي برشلونة يسقط بفخ أوساسونا في الدوري الإسباني

2019/08/31 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

سقط فريق برشلونة، يوم السبت، في فخ التعادل مع مضيفه

أوساسونا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري الإسباني.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 4 نقاط في المركز

الخامس، بفارق نقطة خلف أوساسونا صاحب المركز الرابع، ويتصدر أتلتيك بيلباو

الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية.

بادر أوساسونا صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في

الدقيقة السابعة عن طريق روبيرتو توريس.

وفشلت جميع محاولات برشلونة في إدراك التعادل، لينتهي

الشوط الأول بتقدم أوساسونا بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 51 أدرك برشلونة التعادل عن طريق

أنسوماني فاتي ليدخل التاريخ من أوسع الأبواب لكونه أصغر لاعب في تاريخ الفريق

الكتالوني تسجيلًا للأهداف.

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد معها الهدف الثاني لبرشلونة عن

طريق البرازيلي أرثور هينريك ميلو.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لأوساسونا في الدقيقة 84

نفذها توريس في المرمى مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه ليكتفي كل فريق في الحصول

على نقطة.

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