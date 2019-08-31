النفط تعلن المباشرة بتحميل الحوضيات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن

2019/08/31 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بدء تحميلها

الحوضيات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في لقاء متلفز”

تمت المباشرة هذا اليوم بعمليات تحميل الحوضيات من بيجي الى الاردن ضمن الاتفاق

العراقي الأردني لتصدير نفط خام كركوك الى الاردن”.

وأضاف أن “العراق سيُصدر عشرة آلاف برميل من النفط

يومياً من خام كركوك إلى الأردن”.

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