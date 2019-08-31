مركز الإعلام الرقمي: معظم مواقع الوزارات غير آمنة وبياناتها معرضة للاختراق والتحريف

2019/08/31 | 21:07

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بغداد اليوم - بغداد

أكد مركز الاعلام الرقمي، اليوم السبت، ان اغلب المواقع الالكترونية للوزرات والمؤسسات الحكومية الرسمية غير آمنة ومن الممكن اختراقها بسهولة.

وذكر المركز في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "فريق المركز قام بعمل فحص لجميع مواقع هذه الوزارات والمؤسسات، فوجد بان اغلبها لا زال حتى الان يستخدم بروتوكول نقل البيانات http الذي بات غير آمن، ولا يمكن الوثوق به بأي شكل من الاشكال في تداول البيانات".

وأضاف المركز، أن "من ابجديات حماية المواقع في الوقت الحالي هو استخدام بروتوكول نقل البيانات الأم https ، وعمدت شركة غوغل منذ اكثر من عام الى انها ستلجأ الى اظهار اشعار (غير آمن) على المواقع التي لا تستخدم بروتوكل https ، اذ تنصح غوغل مستخدمي هذه المواقع بعدم استخدام اي معلومات سرية لانها ستكون عرضة للاختراق".

وحذر المركز، من "اهمال الجهات الرسمية المختصة في المواقع الحكومية لاستخدام بروتوكول اتصال امن، يعرض جميع البيانات الصادرة والواردة من هذا الموقع للاختراق او التحريف وهو الضرر الاخطر، حيث يمكن لأي يشخص ان يعترض بيانات هذا الموقع من رسائل وغيرها ويتلاعب بالبيانات التي يجري نقلها.

وتابع المركز، أن "بروتوكول تشفير البيانات يُعد احد اهم العناصر الرئيسة في عالم الويب الحديث، والذي يعمل على توفير مصادقة وتشفير البيانات بين المستعرض والسيرفرات الخاصة بالمواقع، كما ان تطبيقه في الوقت الحالي بات اسهل من اي وقت مضى".

وأكد المركز، "امتلاكه قائمة بمواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية غير المؤمّنة حاليا الا انه لن يكشف عن هذه المواقع من اجل منح فرصة للوزارات والمؤسسات لتأمينها، وسيمنحها شهرا اعتبارا من تاريخ نشر البيان لكي تراجع نفسها قبل ان ينشر قائمة بأسماء هذه المواقع".

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