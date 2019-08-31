بـ “الدشداشة”.. المالكي يستقبل محافظ كربلاء ورئيس مجلسها (صور)

2019/08/31 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأظهرت صوراً حصلت عليها “كلكامش برس”، السبت، قيام رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي باستقبال محافظ كربلاء ورئيس مجلسها بالزي العربي (الدشداشة)، في منزله بالمحافظة.

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي تلقته “كلكامش برس”، انه “محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة علي المالكي زارا مساء اليوم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي في بيته، وبحضور عضو مجلس النواب حسين احمد وعضو مجلس المحافظة ماجد سعيد”.

وأضاف البيان انه “جرى الحديث حول مجمل الاوضاع السياسية والخدمية التي يمر بها البلد وخاصة محافظة كربلاء المقدسة بعد التغيير الديمقراطي الذي حصل مؤخرا بأنتخاب الخطابي محافظاً وعلي المالكي رئيساً للمجلس”.

وبحسب البيان اشاد المالكي بـ”ما تحققه الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة خلال هذه الفترة من خدمات واعمار مطالبا بتقديم مزيد من العطاء لخدمة كربلاء المقدسة”.

وتابع ان “محافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس المجلس علي المالكي أكدا انهما سيكونان عند حسن ظن المالكي واهالي كربلاء والعمل بشكل مستمر لتوفير افضل الخدمات للمواطنين”.

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