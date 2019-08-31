رسميا.. نتنياهو يتبنى قصف مقار الحشد الشعبي

2019/08/31 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، السبت، ان تل ابيب تعمل ضد ايران في كل الااتجاهات بما في ذلك العراق.وقال نتنياهو في بث مباشر عبر فيسبوك إن “إسرائيل تعمل ضد إيران في كل الاتجاهات بما في ذلك في العراق وسوريا ولبنان”.وفق ما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية التي رأت أنه حسم بتصريحه هذا كل التكهنات عن مسؤولية تل أبيب عن الهجمات الأخيرة في العراق.وظهرت أقمار صناعية إسرائيلية آثار غارة على مستودع للحشد الشعبي قرب قاعدة جوية شمالي بغداد، بينما ألمحت تل أبيب إلى مسؤوليتها عن الهجوم.وقالت مصادر صحفية إسرائيلية إن الغارة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى القضاء على جسر بري يستخدم لنقل أسلحة من إيران إلى سوريا ومن ثم إلى حزب الله في لبنان.وهذه هي المرة الثالثة التي يألمح فيها نتنياهو -للمرة الثالثة إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجمات التي تعرضت لها قواعد الحشد في العراق.وقال نتنياهو الاسبوع الماضي للقناة التاسعة الإسرائيلية الناطقة بالروسية لدى سؤاله عن قصف مقرات الحشد “إن إسرائيل تعمل في الكثير من المناطق ضد إيران بالطبع”.

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