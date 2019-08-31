الديوانية يجدد عقد عبد الكريم.. ويضم لاعب برايتي

2019/08/31 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية تعاقدها مع المهاجم، فلاح عبد الكريم، لموسم واحد.

وفي هذا الصدد، قال المدرب الجديد للديوانية، صادق سعدون، في تصريحات صحفية، إن عبد الكريم لاعب جيد ومؤثر في الفريق.

كما تم التعاقد مع اللاعب الشاب، محمد فرحان، قادما من صفوف برايتي.

وأوضح سعدون أن الجهاز الفني يسعى لإكمال خطوط الفريق، لأن الموسم بات قريبا من الانطلاق، مشيرا إلى أن الظرف المالي الصعب، سيحتم على الديوانية الاكتفاء بالإعداد في المعسكر الداخلي.

وتابع: “أتمنى من الجماهير دعم الفريق، كما نتمنى من الحكومة المحلية في المحافظة مؤازرة الديوانية، في الموسم المقبل”.

يشار إلى أن إدارة النادي تعاقدت مع سعدون لقيادة الفريق، بعد اعتذار المدرب السابق رزاق فرحان بسبب الضائقة المالية.

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