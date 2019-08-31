بشرى سارة للعراقيين..كتلة خريفية الثلاثاء المقبل

2019/08/31 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأرصاد الجوية في العراق، اليوم السبت، عن قدوم كتلة هوائية خريفية الى مدن العراق الثلاثاء المقبل.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على “الفيسبوك” ان” اخر التوقعات لخرائط الطقس تشير الى وصول كتلة هوائية خريفية معتدلة نسبياً نحو البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء والاربعاء المقبلين تباعاً”.وأضاف “حيث ستعمل على انخفاض درجات الحرارة …

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