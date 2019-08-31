2019/08/31 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nGbDM1UAEHs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوزني : الدعاوى الكيدية سلاح جديد تستخدمه الاحزاب المتنفذة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوزني : الدعاوى الكيدية سلاح جديد تستخدمه الاحزاب المتنفذة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).