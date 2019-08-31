عامان على التحرير.. قضاء تلعفر خالٍ من سكانه وبدون بنى تحتية

2019/08/31 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق رغم تحريره منذ عامين، إلا أن #قضاء_تلعفر غربي محافظة #نينوى لا يزال يشكو من انعدام البنى التحتية الرئيسة والمهمة، في ظل عدم عودة أهاليه النازحين في مختلف […]

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