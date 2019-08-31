الأمن النيابية تحذر من إهمال طلبات التطوع  في بديالى

2019/08/31 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، من اهمال طلبات التطويع في المناطق المحررة داخل محافظة ديالى.وقال العزاوي لـ /المعلومة/، إن “المناطق المحررة في ديالى تمر بتحديات امنية خاصة ضمن قاطع العظيم وشمال المقدادية ومدن حمرين”، لافتا الى أن “تطويع أبناء تلك المناطق بالمنظومة الامنية ضرورة لتعزيز استقرارها […]

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