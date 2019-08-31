مقتل شخص واصابة اخر بجروح بليغة بإطلاقات نارية في السليمانية

2019/08/31 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل شخص واصيب اخر بجروح بليغة، اليوم السبت، عندما اقدم مسلح مجهول بإطلاق النار عليهما في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع في حديث لشفق نيوز، ان الحادث حصل مساء السبت في حي (قادركرميكان) في ناحية شورش التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، عندما اقدم مسلح مجهول باطلاق النار على شابين مراهقين، موضحا ان احدهما لقي مصرعه في الحال فيما اصيب الثاني بجروح بليغة.

ولم يدل المصدر بأية معلومات اخرى عن طبيعة الهجوم فيما اذا كان ناجما عن عداوة او شجار ولا هوية واسماء المجني عليهما.

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