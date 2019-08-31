مجلس البصرة يوضح ملابسات تصريح احد اعضائه بشأن اسباب انتحار أحد المرضى

2019/08/31 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة البصرة ” أن التصريحات المنسوبة لعضو مجلس المحافظة محمد المنصوري حول اسباب انتحار أحد المواطنين المرضى في مستشفى الاورام السرطانية اقتطعت من سياقها وأعطت مفهوما غير مقصود “.واوضح المتحدث علي يوسف الكطراني في بيان ” ان الحديث كان حول المستوى الخدمي في عموم دوائر الدولة ومن بينها دائرة […]

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