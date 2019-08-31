القبض على ارهابي شمال شرقي ديالى

2019/08/31 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، السبت، بالقاء القبض على ارهابي شمال شرقي محافظة ديالى.

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