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القبض على ارهابي شمال شرقي ديالى


القبض على ارهابي شمال شرقي ديالى
2019/08/31 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني، السبت، بالقاء القبض على ارهابي شمال شرقي محافظة ديالى.

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