الكشف عن هوية منفذ هجوم ليون الفرنسية

2019/08/31 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت مصادر قضائية فرنسية، مساء اليوم السبت، عن هوية منفذ هجوم الطعن في مدينة ليون، الذي راح ضحيته تسعة أشخاص، مبينة أن المنفذ أفغاني الجنسية.

ونقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية، عن المصادلا قولها إن منفذ عملية الطعن بمدينة ليون، شرقي البلاد، "أخبر المحققين بأنه طالب لجوء من أصل أفغاني ويبلغ من العمر 19 عاما".

واشارت الى أن "الطابع الإرهابي للعملية لم يتم تبيانه لحد الآن".

وقتل شخص على الأقل وجرح ثمانية آخرين في حادث طعن بمدينة فيلوربان الفرنسية شرق مدينة ليون شرقي البلاد.

هذا وشهدت فرنسا العديد من عمليات إطلاق النار والطعن، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات كان آخرها بداية شهر شباط الماضي عندما أقدم شخص على طعن اثنين من المارة في منطقة كانبيير في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

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