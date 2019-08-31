نصر الله: اسرائيل تستخدم مسيرات من نوع خاص لزراعة عبوات في لبنان والعراق

2019/08/31 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، ان اسرائيل تستخدم نوعا خاصا من الطائرات المسيرة في هجماتها الاخيرة.

وقال نصر الله في خطاب بمناسبة حلول شهر محرم تابعته "الغد برس"، ان اسرائيل، باتت تستخدم "طائرات مسيرة من نوع خاص، تشابه في عملها المروحيات، حيث تطلقها في ازواج، تقوم الاولى بالهبوط العمودي لزراعة عبوات ناسفة، فيما تفجرها الثانية التي تراقب المحيط لتامينها، فلا تترك بذلك اي اثر عن تورط اي جهة".

وتابع "نرجح ان تكون هذه المسيرات، هي التي استخدمت في قصف اهداف تابعة للحشد الشعبي في العراق، واستهدفت مخازن اسلحة".





كما وشدد على ان "المقاومة غير ملزمة بالرد على اسرائيل، بالشكل الذي يتوقعه العامة من الناس، فهي تفضل ان تبقي العدو حائرا كما هو الان، وتوقعات الناس تتباين بين من يرفع السقف، ويخفضه، او يضعه في اوسطين".

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