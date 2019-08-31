2019/08/31 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بشرى للعراقيين ..



كتلة خريفية معتدلة في هذه الايام

كشفت الأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن قدوم كتلة هوائية خريفية الى

مدن العراق الثلاثاء المقبل.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على (الفيسبوك) ان" اخر

التوقعات لخرائط الطقس تشير الى وصول كتلة هوائية خريفية معتدلة

نسبياً نحو البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء والاربعاء المقبلين

تباعاً".وأضاف" حيث ستعمل على انخفاض درجات الحرارة ويلاحظ اعتدال الحرارة

وتلطيف الاجواء خلال ساعات الليل، مع استمرار الاجواء حارة

نهارا".وأشار عطية" ربما تسبب هطول امطار متفرقة شمال البلاد".

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