2019/08/31 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق ،السبت، أن درجات حركة الملاك ‎البالغة 400 درجة سيتم إطلاقها حال اكتمال الإجراءات المتعلقة بها وتصنيفها للشرائح المشمولة وفقاً لنسب مئوية معينة.‌‎وقال وزير التعليم قصي السهيل، في بيان إن “الوزارة تمتلك 400 درجة وظيفية ضمن حركة الملاك، وتشمل الموظف المتوفي والمستقيل والمتقاعد” مبينا انه “سيتم إطلاقها حال اكتمال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي في العراق ستطلق قريباً 400درجة وظيفية النعيم نيوز.

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