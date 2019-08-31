بشرى سارة للعراقيين... كتلة خريفية الثلاثاء المقبل

2019/08/31 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأرصاد الجوية في العراق، اليوم السبت، عن قدوم كتلة هوائية خريفية الى مدن العراق الثلاثاء المقبل....

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