إيران: مستعدون لبيع النفط لأي مشترٍ

2019/08/31 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأكدت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت، إن ايران مستعدة لبيع نفطها لأي مشتر، مشدداً على أن إيران ستستمر في متابعة نهجها رغم التهديدات الأمريكية.

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، واشنطن بالعمل من أجل منع بلاده من بيع النفط للعملاء التقليديين"، داعياً نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بلهجة ساخرة إلى "التوقف عن التذمر".

ونشر ظريف في تغريدة له على حساب التواصل "تويتر"، إن "الولايات المتحدة حرمتنا من وسائل دفاعنا، فطورنا صواريخنا والولايات المتحدة تشكو.



حرمتنا واشنطن من الوقود النووي فأنتجناه والولايات المتحدة تشكو.



والآن تمارس الولايات المتحدة القرصنة والتهديدات لمنع إيران من بيع النفط للعملاء التقليديين".

ووتابع ظريف في حديثه لــ"بومبيو": "يكفي تذمرا سيد بومبيو، سوف نبيع النفط لمن يرغب ولجميع المشترين".انتهى/س

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