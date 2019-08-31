نفط الوسط يضم 3 محترفين جدد

2019/08/31 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعاقد نادي نفط الوسط، مع 3 لاعبين جدد، لينضموا إلى الفريق رسميًا استعدادًا للموسم المقبل.

وقال مشرف الفريق فراس بحر العلوم في تصريحات: “تعاقدنا مع محترفين على مستوى مميز، فبعد تجديد تعاقد المغربي زكريا إسماعيل تم ضم 3 لاعبين جدد هم العاجيين ديدر وزاكري والنيجيري عودة مارشا”.

وأضاف: “الإدارة لم تعلن عن تعاقداتها بوقت سابق وقدمت المحترفين باقة واحدة بعد إكمال جميع الأوراق الرسمية وانخراطهم بالتدريبات”.

وواصل: “الرباعي المحترف سيغادر إلى مدينة أربيل، للدخول في معسكر تدريبي هناك، لخوض 4 مباريات تجريبية تحضيرا للموسم المقبل”.

وأشار بحر العلوم إلى أن الإدارة أيضا تعاقدت في وقت سابق مع مدرب اللياقة البدنية الإسباني بابلو كابيلو وبدأ العمل مع الفريق منذ مدة.

يشار إلى أن نفط الوسط ألغى المعسكر، الذي كان مقررًا في تركيا بسبب عدم حصول محترفيه الأفارقة على تأشيرات دخول لتركيا، وعوضه بمعسكر داخلي في أربيل.

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