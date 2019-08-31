2019/08/31 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدعوة وجهها مكتب المرجع اليعقوبي “دام ظله” أحيت الجموع البصرية مراسيم شعيرة رفع الراية الحسينية إيذاناً ببدء موسم العزاء لشهر محرم الحرام وذكر مسؤول أئمة الجمعة والجماعة السيد صادق الياسري خلال كلمته بالمجتمعين “نتشرف اليوم لأن نضع أيدينا يداً بيد ونرفع راية البصرة الحسينية ونحن ننادي بقلوب ملئها الإيمان ومتلهفة لخدمة سيد الشهداء لبيك ياحسين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيذاناً ببدء موسم العزاء لشهر محرم الحرام جموع البصرة تحيي مراسم رفع الراية الحسينية النعيم نيوز.

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