2019/08/31 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غداً..
ملعبكربلاءالدولي يحتضنمباراةفريقيالجيشالسوري ونواذيبوالموريتاني ضمنبطولةالانديةالعربية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. ملعب كربلاء الدولي يحتضن مباراة فريقي الجيش السوري و نواذيبو الموريتاني ضمن بطولة الاندية العربية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملعبكربلاءالدولي يحتضنمباراةفريقيالجيشالسوري ونواذيبوالموريتاني ضمنبطولةالانديةالعربية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. ملعب كربلاء الدولي يحتضن مباراة فريقي الجيش السوري و نواذيبو الموريتاني ضمن بطولة الاندية العربية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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