مانشستر سيتي يقسو على ضيفه برايتون باربعة اهداف

2019/08/31 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه برايتون (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وباغت مانشستر سيتي الضيوف بهدف سريع سجله لاعبه البلجيكي، كيفين دي بروين، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.وعزز زميله المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، […]

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