حساب رئيس تويتر يتعرض للاختراق

2019/08/31 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرَّض حساب، جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر للاختراق، يوم الجمعة 30 أغسطس/آب 2019، حيث أرسل تغريدات وأعاد إرسال أخرى يمكن لأي شخص أن يراها، وشملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته، التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين.

وقال براندون بورمان، المتحدث باسم موقع «تويتر»، إنَّ حساب الرئيس التنفيذي للشركة تعرَّض لاختراق من قِبل قراصنة، وأشار إلى أن قراصنة قاموا بنشر تغريدات عنصريّة على حساب دورسي.

وأوضح المتحدث أنهم يعملون على التحقق مما حدث، والبحث عن خلفيته، دون تفاصيل عن القراصنة.

وادَّعت إحدى التغريدات التي نُشرت على حساب دورسي بعد قرصنته، أنَّ «الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئاً، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحقِّ الأمريكيين من أصل إفريقي، واليهود» .

كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقرّ تويتر.



وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب، على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.

تغريدة تم نشرها على حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر وتفيد بوجود قنبلة في مقر الشركة – تويتر

وهبط سعر سهم تويتر بأقل من 1% في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي، بعد اكتشاف قرصنة الحساب.

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