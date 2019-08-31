السيد نصر الله: الرد على الضربة

2019/08/31 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد خلال كلمته في افتتاح المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه الحزب في مجمع سيد الشهداء ‏في الرويس، مساء اليوم السبت: هناك اجماع وطني في ادانة ما حصل واعتباره عدوانا على لبنان.وأضاف السيد نصر الله: المقاومة بكل فصائلها وجمهورها في موقف صلب ومتين ويقطع الطريق على الواهمين.وبخصوص الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني، صرح السيد نصرالله: الرد على الضربة "الإسرائيلية" سيكون من لبنان وسيكون مفتوحا وليس شرطا في مزارع شبعا...الرد على الاعتداء "الاسرائيلي" أمر محسوم.وصرح: كل التهديد والتهويل لم يمنع حصول رد من المقاومة...لسنا معنيين بان نعلن شكل الرد ولكننا معنيون جدا بان يبقى العدو حيرانا...يجب ان نفهم العدو بان لبنان ليس بلدا للاستباحة كما اعلن ذلك الرئيس عون ايضا.وتابع سيد المقاومة: يجب أن يشعر الكيان الصهيوني أن الجو ليس مفتوحا له بحيث كلما أراد يقوم بإرسال مسيّرة فوق لبنان.كما قال الأمين العام لحزب الله: التحقيقات التي اجراها الخبراء اثبتت ان الطائرة الاولى كالثانية كانت مفخخة ايضا وليست للاستطلاع...إحدى الفرضيات هي أن مهمة المسيرات "الاسرائيلية" كانت زرع عبوة ناسفة وتفجيرها.وأشار السيد نصرالله إلى ذريعة نتانياهو للهجوم على الضاحية الجنوبية وقال: الشماعة التي يستند إليها نتنياهو هي ادعاؤه امتلاك حزب الله مصنع صواريخ دقيقة..لكن ليس لدى حزب الله مصانع للصواريخ الدقيقة لكن لدينا من هذه الصواريخ ما يكفينا...ما نحتاجه في أي مواجهة من صواريخ دقيقة نحن نملكه في لبنان.وأشار الى أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان لاستهداف المسيرات الإسرائيلية في أجواء لبنان.انتهى.ص.هـ.ح.

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