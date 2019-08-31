ائتلاف النصر يدعو المرجعية الى اصدار فتوى لمحاربة الفساد

2019/08/31 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف النصر المرجعية الدينية الى إصدار فتوى لمحاربة الفساد كفتوى الجهاد الكفائي ضد عصابات داعش الإرهابية.

وقالت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر في تصريح إن الخطبة الاخيرة لممثل المرجعية تعد رسالة واضحة على ضرورة محاربة الفساد والرشوة، مشيرة الى ان توسع الفساد داخل العملية السياسية تسبب بإيقاف الكثير من المشاريع الخدمية للمواطنين.

واوضحت شاكر ان العراق بحاجة الى فتوى تحارب الفساد كفتوى الجهاد الكفائي التي حاربت تنظيم داعش الارهابي وحررت المدن العراقية منه.

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