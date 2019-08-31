2019/08/31 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

توقعت

الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم السبت، انخفاض درجات الحرارة في المنطقتين

الوسطى والشمالية، مع ارتفاعها في المنطقة الجنوبية.

وذكرت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المنطقة الوسطى في

البلاد، ستشهد يوم غد الأحد، طقساً مشمساً وانخفاضاً قليلاً في درجات

الحرارة”، مشيراً إلى ان “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة

السرعة”.

واضاف

البيان، أن “المنطقة الشمالية ستشهد طقساً مشمساً وانخفاضاً قليلاً في درجات

الحرارة”، مبيناً ان “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة

السرعة”.

ولفت،

إلى ان “المنطقة الجنوبية ستشهد طقساً مشمساً حاراً مع ارتفاع درجات

الحرارة”، منوهاً إلى ان “الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة الى نشطة

السرعة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات الطقس ليوم غد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات الطقس ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).