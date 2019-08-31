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شاهد بالفيديو.. تجربة الهبوط بالمظلات لرجل تنتهي بشكل مروع


شاهد بالفيديو.. تجربة الهبوط بالمظلات لرجل تنتهي بشكل مروع
2019/08/31 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: h1jCX-Mip2M

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