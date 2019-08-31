2019/08/31 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة من أجل أن نحافظ على الأوعية الدموية بحالة جيدة ومنع انسدادها بلويحات الكوليسترول، التي تشكل عقبة أمام تدفق الدم، يجب تقليص تناول بعض المواد الغذائية.ينصح خبراء التغذية قبل كل شيء بتخفيض كمية السكر التي يستهلكها الشخص في اليوم.البعض يعتقد أن تناول الشاي والقهوة من دون سكر يساعد في مكافحة هذا المنتج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف نحافظ على الأوعية الدموية بحالة جيدة؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف نحافظ على الأوعية الدموية بحالة جيدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).