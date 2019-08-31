2019/08/31 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أمر قادة الجيش الإسرائيلي، السبت، بإرسال قوات إضافية لمنطقة الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل استمرار تصاعد التوتر مع حزب الله اللبناني.وذكر الجيش في بيان، أن قواته “البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية”، مضيفا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي.وأوضح الجيش الإسرائيلي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص جيش إسرائيل يعزز استعداداته لـ”جميع الاحتمالات” بحدود لبنان المركز الخبري الوطني.

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