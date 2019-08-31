الهيئة العامة لحزب التجمع المدني للاصلاح تعلن انسحابها من الحزب

2019/08/31 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة لحزب التجمع المدني للاصلاح، انسحابها من ‏الحزب بسبب ما وصفته بـ”فشله” في الاستجابة لطموحاتها.

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