مركز الاعلام الرقمي: معظم مواقع الوزارات غير آمنة وبياناتها معرضة للاختراق والتحريف

2019/08/31 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركزالاعلام الرقمي ان اغلب المواقع الالكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية غير آمنة ومن الممكن اختراقها بسهولة، واعتراض البيانات التي يجري تداولها عبر هذه المواقع.وذكر بيان للمركز :” ان فريق المركز قام بعمل فحص لجميع مواقع هذه الوزارات والمؤسسات، فوجد ان اغلبها لا زال حتى الان يستخدم بروتوكول نقل البيانات http الذي بات غير […]

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