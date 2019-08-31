«الجلاد الداعشي الراقص» مسجونٌ في سوريا.. وقد يواجه الإعدام في العراق

2019/08/31 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق ألقت #قوات_سوريا_الديمقراطية، التي تعدّ وحدات حماية الشعب الركيزة الأساسية لها، القبض على مواطنٍ بلجيكي يُلقّب بـ «جلاد داعش في الرقة».ويقبع المدعو “أنور هدوشي” الذي اتّخذ لنفسه […]

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