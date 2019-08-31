2019/08/31 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بدا السنغالي ساديو ماني في قمة غضبه لحظة استبداله في مباراة ليفربول وبيرنلي، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 5 دقائق من النهاية.

وعندما

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